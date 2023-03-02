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Чемпионат Германии. Бундеслига

Павар: «Чемпионская гонка в Бундеслиге сейчас очень напряжённая»

02 Марта 2023 • 16:46 Комментировать
Штутгарт
...
Бавария
04.03 20:30

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар поделился своими ожиданиями от чемпионской гонки в Бундеслиге. Мюнхенский клуб сейчас возглавляет турнирную таблицу чемпионата, но в спину команде Юлиана Нагельсманна дышит дортмундская «Боруссия», которая уступает своим конкурентам только по разнице забитых и пропущенных мячей.

«Чемпионская гонка в Бундеслиге сейчас очень напряжённая. Мы сделали большой шаг, обыграв «Унион» Берлин, но другие команды продолжают оказывать давление. Мы должны сфокусироваться на самих себе и побеждать в каждом матче. Если мы будем играть так же, как и с «Унионом», я совсем не буду волноваться», – цитирует Павара журналист Керри Хау.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Бенжамен Павар
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ШТУТГАРТ БАВАРИЯ
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