Павар: «Чемпионская гонка в Бундеслиге сейчас очень напряжённая»

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар поделился своими ожиданиями от чемпионской гонки в Бундеслиге. Мюнхенский клуб сейчас возглавляет турнирную таблицу чемпионата, но в спину команде Юлиана Нагельсманна дышит дортмундская «Боруссия», которая уступает своим конкурентам только по разнице забитых и пропущенных мячей.

«Чемпионская гонка в Бундеслиге сейчас очень напряжённая. Мы сделали большой шаг, обыграв «Унион» Берлин, но другие команды продолжают оказывать давление. Мы должны сфокусироваться на самих себе и побеждать в каждом матче. Если мы будем играть так же, как и с «Унионом», я совсем не буду волноваться», – цитирует Павара журналист Керри Хау.