Зоммер: «У меня отличные отношения с Нойером»

Голкипер «Баварии» Янн Зоммер рассказал о своих отношениях с Мануэлем Нойером, который является главным конкурентом 34-летнего швейцарца в борьбе за роль первого номера в команде.

«Мы видим друг друга практически каждый день и поддерживаем хороший контакт. У нас отличные отношения. Мы были знакомы ранее, ведь часто играли друг против друга», – сказал Зоммер в интервью журналисту Георгу Хольцнеру.

Нойер в данный момент восстанавливается после травмы, из-за которой пропустит остаток нынешнего сезона. Зоммер пришёл в «Баварию» на замену Мануэлю из мёнхенгладбахской «Боруссии» за 11 миллионов евро.