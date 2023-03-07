Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Баслер назвал главные разочарования в составе «Баварии»

07 Марта 2023 • 17:37 Комментировать
Штутгарт
1:2
Бавария
окончен

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Марио Баслер назвал главные разочарования в нынешнем составе «рекордмайстера».

«Серж Гнабри — одно из самых больших разочарований в «Баварии» для меня вместе с Лероем Сане. Я бы исключил их обоих из команды. Их недавнее выступление было абсолютной дерзостью», — заявил экс-игрок немецкого гранда, чьи слова приводит издание Sport.

Ранее появилась информация о том, что руководство «Баварии» готово продать обоих форвардов, если они не начнут показывать достойную игру для своей зарплаты. Лерой Сане в текущем сезоне чемпионата отметился шестью голами и тремя ассистами, в то время как на счету Гнабри девять забитых мячей при четырёх результативных передачах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Марио Баслер Серж Гнабри Лерой Сане
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Марта
17:37 · Германия. Бундеслига
Баслер назвал главные разочарования в составе «Баварии»
15:43 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» и «Арсенал» нацелились на полузащитника «Боруссии» Дортмунд
14:45 · Германия. Бундеслига
Кан: «Почему «Бавария» не тратит 100 миллионов на одного игрока? Дело в философии»
11:33 · Англия. Премьер-лига
«Ман Сити», «Челси» и «Ливерпуль» нацелились на игрока сборной Хорватии
11:24 · Германия. 2-я бундеслига
​Ондуа намекнул, что не играет в «Ганновере» из-за отношения к России – в клубе отреагировали
10:37 · Германия. Бундеслига
​«Реал» не купит Беллингема летом – названы причины слухи
08:57 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд», «Реймс» и «Боруссия» - единственные клубы, которые ещё не проигрывали в лиге в 2023 году
00:20 · Германия. 2-я бундеслига
«Ганновер» расторгнет контракт с Ондуа
06 Марта
19:34 · Германия. Бундеслига
​Агент прокомментировал исключение Лунёва из заявки «Байера» на Лигу Европы
19:28 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» готовит предложение по Кейну, но имеет план Б слухи
18:55 · Англия. Премьер-лига
​Беллингем отказался от переговоров с «Манчестер Юнайтед» из-за тренировки – воспоминания экс-тренера «Бирмингема»
18:10 · Германия. Бундеслига
Нкунку пропустит из-за травмы как минимум две недели
17:09 · Англия. Премьер-лига
Джонатан Дэвид интересен «РБ Лейпцигу» и клубам из АПЛ
16:58 · Германия. Бундеслига
Коман: «В первом матче с «ПСЖ» парижские фанаты меня оскорбляли»
16:52 · Германия. Бундеслига
Коман – о травме Кимпембе: «Его прозвище – «генерал», он получил его не просто так»
Все новости
Рекомендуем