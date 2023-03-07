Баслер назвал главные разочарования в составе «Баварии»

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Марио Баслер назвал главные разочарования в нынешнем составе «рекордмайстера».

«Серж Гнабри — одно из самых больших разочарований в «Баварии» для меня вместе с Лероем Сане. Я бы исключил их обоих из команды. Их недавнее выступление было абсолютной дерзостью», — заявил экс-игрок немецкого гранда, чьи слова приводит издание Sport.

Ранее появилась информация о том, что руководство «Баварии» готово продать обоих форвардов, если они не начнут показывать достойную игру для своей зарплаты. Лерой Сане в текущем сезоне чемпионата отметился шестью голами и тремя ассистами, в то время как на счету Гнабри девять забитых мячей при четырёх результативных передачах.