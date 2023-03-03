Нагельсманн: «Матч с «ПСЖ» будет очень важным, но сперва нам нужно сыграть со «Штуттгартом»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн согласился с тем, что ответный матч ⅛ финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» будет одним из важнейших в сезоне для команды. Напомним, первый поединок в Париже «красная машина» выиграла 1:0.

«Безусловно, матч с «ПСЖ» будет очень важным. У нас хорошие шансы и мы хотим пройти дальше, но сперва нам нужно сыграть со «Штуттгартом». У нас нет отрыва в 10 очков в Бундеслиге, поэтому нам нужно сфокусироваться на следующей игре», – сказал Нагельсманн на пресс-конференции.

Напомним, ответный матч между «ПСЖ» и «Баварией» на «Альянц Арене» с большой долей вероятности пропустит нападающий парижан Неймар. Об этом заявил тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье на сегодняшней пресс-конференции.