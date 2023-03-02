«Бавария» может продать Гнабри и Сане, если они не начнут показывать достойную игру для своей зарплаты

Мюнхенская «Бавария» в обозримом будущем может расстаться сразу с двумя атакующими игроками. Речь идёт о вингерах Лерое Сане и Серже Гнабри, которые пока не совсем устраивают руководство «красной машины».

Сане и Гнабри входят в топ-6 самых высокооплачиваемых игроков «Баварии». Лерой зарабатывает в год 20 миллионов евро, а Серж – 19 миллионов. По информации от Bild, если футболисты не наберут оптимальные кондиции в ближайшее время, руководство будет готово рассмотреть вариант с продажей, если поступит выгодное предложений.

Сане в нынешнем сезоне отметился 6 голами и 3 ассистами в Будеслиге, тогда как на счету Гнабри 9 голов и 4 ассиста в чемпионате.