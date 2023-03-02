Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» может продать Гнабри и Сане, если они не начнут показывать достойную игру для своей зарплаты

02 Марта 2023 • 12:36 Комментировать
Штутгарт
...
Бавария
04.03 20:30

Мюнхенская «Бавария» в обозримом будущем может расстаться сразу с двумя атакующими игроками. Речь идёт о вингерах Лерое Сане и Серже Гнабри, которые пока не совсем устраивают руководство «красной машины».

Сане и Гнабри входят в топ-6 самых высокооплачиваемых игроков «Баварии». Лерой зарабатывает в год 20 миллионов евро, а Серж – 19 миллионов. По информации от Bild, если футболисты не наберут оптимальные кондиции в ближайшее время, руководство будет готово рассмотреть вариант с продажей, если поступит выгодное предложений.

Сане в нынешнем сезоне отметился 6 голами и 3 ассистами в Будеслиге, тогда как на счету Гнабри 9 голов и 4 ассиста в чемпионате.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Серж Гнабри Лерой Сане
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ШТУТГАРТ БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Марта
14:11 · Германия. Бундеслига
«Реал» может потратить 80 млн евро на топ-игрока «Баварии»
13:22 · Германия. Бундеслига
Зоммер: «Когда услышал об интересе «Баварии», сразу понял, что хочу перейти»
13:07 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» Мёнхенгладбах снизила требования по цене Коне, который интересен «Ливерпулю»
12:36 · Германия. Бундеслига
«Бавария» может продать Гнабри и Сане, если они не начнут показывать достойную игру для своей зарплаты
12:02 · Германия. Бундеслига
«Реал» нашёл альтернативу Беллингему в «Сельте»
11:43 · Германия. Бундеслига
«Бавария» удвоит зарплату Чупо-Мотингу
11:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» решил отказаться от Ковачича и сосредоточиться на другом футболисте
11:09 · Англия. Премьер-лига
Назван фаворит на трансфер Гвардиола
09:13 · Германия. Бундеслига
«Бавария» потеряла важного игрока перед матчем с «ПСЖ»
08:58 · Германия. Бундеслига
Фюллькруг и Кейн удерживают совместный рекорд этого сезона
08:51 · Англия. Премьер-лига
Мане сравнил АПЛ и Бундеслигу
01 Марта
20:43 · Германия. Бундеслига
Ауа может стать футболистом клуба немецкой Бундеслиги 1 слухи
20:38 · Германия. Бундеслига
Известен срок нового контракта Чупо-Мотинга с «Баварией»
19:43 · Германия. Бундеслига
Мане – о «Баварии»: «Не вижу ни одной команды сильнее» 2
18:24 · Германия. Бундеслига
Флик назвал слабое место сборной Германии
Все новости
Рекомендуем