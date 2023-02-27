Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Павар может остаться в «Баварии»

27 Февраля 2023 • 11:17 Комментировать
Штутгарт
...
Бавария
04.03 20:30

«»Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар может пересмотреть своё решение уйти из команды грядущим летом. Напомним, у француза есть действующий контракт с коллективом Юлиана Нагельсманна, который истекает в конце следующего сезона.

По информации от журналиста Керри Хау, Павар чувствует себя комфортно в Мюнхене, а его желание уйти ранее было связано с желанием выступать на позиции центрального защитника. Так как эта просьба в последних матчах была удовлетворена, Бенжамен может передумать и продлить контракт с командой.

Павар в нынешнем сезоне отметился голом и результативной передачей в 19 матчах немецкой Бундеслиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Бенжамен Павар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ШТУТГАРТ БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Февраля
11:17 · Германия. Бундеслига
Павар может остаться в «Баварии»
10:43 · Германия. Бундеслига
В «Боруссии» высказались о контракте Беллингема
10:38 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» предложит новые контракты трём топ-игрокам
05:51 · Германия. Бундеслига
«Бавария» - первый клуб в текущем сезоне, добравшийся до 100 забитых мячей
26 Февраля
21:22 · Германия. Бундеслига
«Бавария» за 15 минут поставила «Унион» на место
19:23 · Германия. Бундеслига
Первый гол Азмуна позволил «Байеру» уйти от поражения в игре с «Фрайбургом»
17:49 · Англия. Премьер-лига
​Канселу назвал игрока «Манчестер Сити», по которому он скучает сильнее всего
17:45 · Англия. Премьер-лига
​Канселу допускает возвращение в «Манчестер Сити»
06:15 · Англия. Премьер-лига
На услуги брата Хедиры претендуют с полдюжины английских клубов
00:52 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» повторила клубный рекорд
00:35 · Германия. Бундеслига
«Барселона» претендует на Вирца наряду с «Реалом» слухи
25 Февраля
22:26 · Германия. Бундеслига
Чудо-гол Бюльтера позволил «Шальке» вернуться в борьбу за выживание
21:34 · Германия. Бундеслига
Камада будет получать 5 миллионов евро в год, если перейдёт в «Боруссию»
20:57 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» - «Унион» Берлин: прогноз на матч чемпионата Германии – 26 февраля 2023
20:31 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Д повторила личный рекорд, установленный в последний чемпионский сезон клуба
Все новости
Рекомендуем