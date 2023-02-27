Павар может остаться в «Баварии»

«»Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар может пересмотреть своё решение уйти из команды грядущим летом. Напомним, у француза есть действующий контракт с коллективом Юлиана Нагельсманна, который истекает в конце следующего сезона.

По информации от журналиста Керри Хау, Павар чувствует себя комфортно в Мюнхене, а его желание уйти ранее было связано с желанием выступать на позиции центрального защитника. Так как эта просьба в последних матчах была удовлетворена, Бенжамен может передумать и продлить контракт с командой.

Павар в нынешнем сезоне отметился голом и результативной передачей в 19 матчах немецкой Бундеслиги.