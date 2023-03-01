Мане: «Ливерпуль» вернётся, я убеждён, что клуб найдёт выход из ситуации»

Нападающий «Баварии» Садио Мане уверен, что его бывший клуб «Ливерпуль» сможет выбраться из кризиса. Сейчас мерсисайдцы находятся на седьмом месте в Английской премьер-лиге.

«Ливерпуль» вернётся. Я убеждён, что клуб найдёт выход из сложившейся ситуации. У команды было много травм и тяжёлых испытаний. Думаю, Юрген Клопп подходящий человек для поставленной задачи. Игроки любят его», – цитирует Мане Sport Bild.

Напомним, Мане покинул «Ливерпуль» прошлым летом, пополнив ряды «Баварии» за 52 миллиона евро. У сенегальца тогда оставался всего год по контракту с командой Юргена Клоппа.