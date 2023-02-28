На Артура Мело появился новый претендент

Полузащитник «Ливерпуля» Артур Мело может вернуться на родину.

Бразилец продолжает восстановление после тяжёлой травмы, полученной в начале сезона. Права на 26-летнего игрока, напомним, принадлежат «Ювентусу», однако «Ливерпуль» имеет возможность выкупа хавбека за 37,5 млн евро, которой вряд ли воспользуется. Как сообщает журналист Экрем Конур, за ситуацией с Артуром внимательно следит бразильский «Гремио». Сам футболист, впрочем, хотел бы продолжить карьеру в Европе.

Контракт Артура Мело с «Ювентусом» рассчитан до июня 2025 года. Стоимость игрока, согласно оценке экспертов Transfermarkt, составляет 18 млн евро.