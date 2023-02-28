Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признался, что его мать поддерживает «Ливерпуль».

24-летний футболист, по слухам, может покинуть «ПСЖ» уже по окончании сезона, а главным претендентом на него, как и ранее, считается мадридский «Реал». По данным The Express, мать форварда хотела бы видеть его в «Ливерпуле».

«Я связывался с «Ливерпулем» пять лет назад, когда выступал за «Монако». Я с уважением отношусь к этому клубу, ведь его поддерживает моя мама. Почему? Это лучше спросить у неё», – рассказывал звёздный игрок сборной Франции.

Трансферная стоимость Килиана Мбаппе оценивается порталом Transfermarkt в 180 млн евро.