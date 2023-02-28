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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ван Дейк предпочёл Месси Салаху в голосовании за звание лучшего игрока 2022 года

28 Февраля 2023 • 02:08 Комментировать
Ливерпуль
...
Вулверхэмптон
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01.03 23:00

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поставил Лионеля Месси выше своего одноклубника Мохамеда Салаха.

31-летний футболист имел право голоса, так как является капитаном сборной Нидерландов. Как отмечают испанские СМИ, среди всех претендентов ван Дейк поставил на первое место Лионеля Месси, вторую строчку в рейтинге центрбека занял его товарищ по «Ливерпулю» Мохамед Салах, ещё один балл от нидерландца достался полузащитнику «Манчестер Сити» Кевину де Брёйне.

Именно Лионель Месси в итоге был признан лучшим игроком 2022 года по версии ФИФА. Мохамед Салах, несмотря на поддержку ван Дейка, занял лишь 14-е место, а Кевин де Брёйне стал десятым.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Лионель Месси Манчестер Сити ПСЖ Мохамед Салах Виргил Ван Дейк Кевин де Брёйне
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