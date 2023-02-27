​Ван Дейк: «Последние четыре-пять лет нас избаловали»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк высказался о текущем положении команды. Мерсисайдцы переживают кризис и на текущий момент занимают только седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Я хочу пройти в Лигу чемпионов, потому что хочу играть в Лиге чемпионов. Последние четыре-пять лет нас избаловали. Мы выиграли все трофеи, которые только можно. В прошлом году мы боролись за трофеи до самого конца, так что такой ухабистый текущий сезон стал шоком для всех», - слова ван Дейка приводит портал Goal.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведёт 1 марта – против «Вулверхэмптона» на своём поле.