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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ван Дейк: «Меня никак не ранит критика»

27 Февраля 2023 • 13:31 Комментировать
Ливерпуль
...
Вулверхэмптон
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01.03 23:00

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк рассказал, как справляется с критикой. Напомним, нидерландец недавно вернулся в строй после травмы.

«Что я думаю о критике? Абсолютно ничего. Меня это никак не ранит. Сейчас ситуация непростая, но нам нужно двигаться в правильном направлении. Если вы смотрите наши матчи, вы понимаете, что игроки выкладываются по максимуму», – цитирует ван Дейка Liverpool Echo.

«Ливерпуль» сейчас находится на седьмом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиге. Если «Брайтон» выиграет свой матч в запасе, «скаузеры» опустятся на восьмую строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Виргил Ван Дейк
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ЛИВЕРПУЛЬ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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