Ван Дейк: «Меня никак не ранит критика»

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк рассказал, как справляется с критикой. Напомним, нидерландец недавно вернулся в строй после травмы.

«Что я думаю о критике? Абсолютно ничего. Меня это никак не ранит. Сейчас ситуация непростая, но нам нужно двигаться в правильном направлении. Если вы смотрите наши матчи, вы понимаете, что игроки выкладываются по максимуму», – цитирует ван Дейка Liverpool Echo.

«Ливерпуль» сейчас находится на седьмом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиге. Если «Брайтон» выиграет свой матч в запасе, «скаузеры» опустятся на восьмую строчку.