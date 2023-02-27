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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Робертсон оценил шансы «Ливерпуля» на попадание в топ-4

27 Февраля 2023 • 16:04 Комментировать
Ливерпуль
...
Вулверхэмптон
1 1.48 X 4.50 2 6.50
01.03 23:00

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон оценил шансы своей команды финишировать в зоне Лиги чемпионов. Напомним, в последний раз мерсисайдцы заканчивали сезон ниже четвёртой строчки в кампании 2015/16.

«Команда всегда старается сражаться до самого конца. В конце сезона в чемпионате всегда есть команда, которая неожиданно выдаёт хорошую форму. Так было даже тогда, когда я выступал за «Халл Сити» и боролся за выживание. Нам нужно оставаться в выгодной позиции и оказать давление на клубы, которые располагаются выше», – цитирует Робертсона Liverpool Echo.

Сейчас «Ливерпуль» находится на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ. Отставание от топ-4 составляет 9 очков. Это при том, что у команды Юргена Клоппа два матча в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Эндрю Робертсон
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ЛИВЕРПУЛЬ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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