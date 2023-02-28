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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп: «Ван Дейк заслужил попасть в символическую сборную года по версии ФИФА»

28 Февраля 2023 • 16:54 Комментировать
Ливерпуль
...
Вулверхэмптон
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01.03 23:00

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что центральный защитник Виргил ван Дейк по праву попал в символическую сборную прошлого года по версии ФИФА. Напомним, нидерландец помог «Ливерпулю» выиграть Кубок Англии, Кубок лиги, дойти до финала Лиги чемпионов, а также до последнего тура сражаться за победу в Английской премьер-лиге.

«Виргил полностью это заслужил. Ему очевидно было приятно. Он сказал, что хочет поехать на церемонию, у меня не было с этим проблем. Это отличное событие для него», – сказал Клопп на пресс-конференции.

Сейчас «Ливерпуль» находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Виргил Ван Дейк
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ЛИВЕРПУЛЬ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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