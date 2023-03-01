Ливерпуль - Вулверхэмптон: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В четвёртый раз в этом году сыграют «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». В начале февраля «волки» разгромили противника, но сегодня будет непросто повторить этот результат. «Красные» постепенно набирают форму, а по потерянным очкам вполне могут бороться за Лигу чемпионов, несмотря на провальный старт и текущее седьмое место в таблице. «Вулверхэмптон» же пока 14-й.

В 23:00 можно следить за ходом матча на «Сетанта Спортс 2 Евразия», «Сетанта Спортс 2 Беларусь», «Сетанта Спортс Украина», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru.