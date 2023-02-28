Лопетеги: «Ливерпуль» заслуживал большего в матче с «Реалом»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги высказался о предстоящей встрече с «Ливерпулем».

«Волки» сыграют против команды Юргена Клоппа в среду на «Энфилде».

«Играть на «Энфилде» невероятно трудно, хотя «Ливерпуль» опасен на любом стадионе. В недавнем матче с «Реалом» [2:5] команда великолепно провела первый тайм и явно заслуживала другого результата, но это футбол.

Уверен, завтра нам будет противостоять команда с невероятным настроем, мы должны быть готовы к этому. Наше дело – стараться показывать свою игру, даже если это будет трудно», – сказал на пресс-конференции Лопетеги.