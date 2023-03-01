«Фенербахче» планирует предложить «Ливерпулю» 8 миллионов евро за Тьяго Алькантару

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара в обозримом будущем может продолжить карьеру в чемпионате Турции. По информации от A Spor, «Фенербахче» летом планирует предложить за 31-летнего испанца 8 миллионов евро.

Напомним, в нынешнем сезоне Алькантара часто подвергается травмам. Учитывая, что у футболиста через год заканчивается контракт, в клубе всерьёз могут задуматься о его продаже. Тем более, грядущим летом ряды «Ливерпуля» могут пополнить сразу несколько новых полузащитников.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Тьяго провёл четырнадцать матчей, где не отметился ни одним результативным действием.