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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Луис Диас не намерен покидать «Ливерпуль»

01 Марта 2023 • 15:01 Комментировать
Ливерпуль
...
Вулверхэмптон
1 1.55 X 4.10 2 6.10
Через 6 ч. 59 мин.

Вингер «Ливерпуля» Луис Диас не намерен покидать свою команду в грядущее межсезонье. По информации от журналиста Пипе Сьерры, слухи о потенциальном уходе колумбийца не соответствуют действительности.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает Диаса очень важной частью команды в будущем. Сам футболист тоже не намерен уходить, так как комфортно чувствует себя на «Энфилде».

Напомним, большую часть нынешней кампании Диас пропустил из-за травмы, которую получил осенью. Юрген Клопп недавно сообщил, что футболист близок к возвращению на поле. Луис в этом розыгрыше Английской премьер-лиги отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Луис Диас
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ЛИВЕРПУЛЬ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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