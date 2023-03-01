Луис Диас не намерен покидать «Ливерпуль»

Вингер «Ливерпуля» Луис Диас не намерен покидать свою команду в грядущее межсезонье. По информации от журналиста Пипе Сьерры, слухи о потенциальном уходе колумбийца не соответствуют действительности.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает Диаса очень важной частью команды в будущем. Сам футболист тоже не намерен уходить, так как комфортно чувствует себя на «Энфилде».

Напомним, большую часть нынешней кампании Диас пропустил из-за травмы, которую получил осенью. Юрген Клопп недавно сообщил, что футболист близок к возвращению на поле. Луис в этом розыгрыше Английской премьер-лиги отметился тремя голами и двумя результативными передачами.