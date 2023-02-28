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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» оценит состояние Нуньеса перед матчем с «Вулверхэмптоном»

28 Февраля 2023 • 14:26 Комментировать
Ливерпуль
...
Вулверхэмптон
1 1.48 X 4.50 2 6.50
01.03 23:00

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес всё ещё может принять участие в следующем матче своей команды в Английской премьер-лиге против «Вулверхэмптона», который состоится первого марта на «Энфилде».

Напомним, в последнем туре с «Кристал Пэлас» Нуньес получил небольшое повреждение, из-за которого его участие в матче с «Вулверхэмптоном» поставлено под сомнение. По информации от Birmingham Live, медицинский штаб «Ливерпуля» оценит состояние уругвайца перед игрой с «волками». Если Дарвин будет полностью готов, главный тренер Юрген Клопп выпустит его на поле.

В нынешнем сезоне Нуньес отметился шестью голами и тремя результативными передачами в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Дарвин Нуньес
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ЛИВЕРПУЛЬ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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