«Ливерпуль» оценит состояние Нуньеса перед матчем с «Вулверхэмптоном»

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес всё ещё может принять участие в следующем матче своей команды в Английской премьер-лиге против «Вулверхэмптона», который состоится первого марта на «Энфилде».

Напомним, в последнем туре с «Кристал Пэлас» Нуньес получил небольшое повреждение, из-за которого его участие в матче с «Вулверхэмптоном» поставлено под сомнение. По информации от Birmingham Live, медицинский штаб «Ливерпуля» оценит состояние уругвайца перед игрой с «волками». Если Дарвин будет полностью готов, главный тренер Юрген Клопп выпустит его на поле.

В нынешнем сезоне Нуньес отметился шестью голами и тремя результативными передачами в Английской премьер-лиге.