Лопетеги: «Нунес – совершенный игрок»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги оценил потенциал полузащитника Матеуса Нунеса, который перебрался в команду прошлым летом из лиссабонского «Спортинга» за 45 миллионов евро.

«Он совершенный игрок, у которого особые требования к себе. Матеус является физически сильным футболистом, у которого также есть хорошая техника. Он может выполнять разные функции на поле, мы полностью им довольны», – сказал Лопетеги на пресс-конференции перед матчем с «Ливерпулем» на «Энфилде».

Ранее ходили слухи, что «Ливерпуль» грядущим летом постарается приобрести 24-летнего Нунеса у «Вулверхэмптона». Мерсисайдцы намерены перестроить линию полузащиты.