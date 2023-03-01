​Салах – в основе «Ливерпуля» на матч с «Вулверхэмптоном»

В среду вечером «Ливерпуль» проведёт перенесённый домашний матч Премьер-лиги против «Вулверхэмптона». Юрген Клопп включил в стартовый состав своей команды таких футболистов:

Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимикас, Фабиньо, Байчетич, Эллиотт, Салах, Нуньес, Жота.

В случае победы над «Вулверхэмптоном» «Ливерпуль» поднимется на шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Матч между «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.