Ван Дейк: Клопп счастлив в «Ливерпуле», он не покинет команду

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк высказался о главном тренере команды Юргене Клоппе.

«Клопп остается нашим боссом, ничего не изменится. Я знаю, он очень счастлив в «Ливерпуле». Надеюсь, что скоро снова наступят хорошие времена, мы работаем над этим», — цитирует ван Дейка Sky Germany.

«Ливерпуль» занимает седьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 36 очков за 23 матча. Стоит отметить, что у команды Клоппа есть две игры в запасе.

Завтра, 1 марта, «Ливерпуль» примет на своем поле «Вулверхэмптон» в рамках перенесенной игры 7-го тура АПЛ. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 23:00 по московскому времени.