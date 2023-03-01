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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Два игрока «Ливерпуля» могут вернуться на поле после травм уже в предстоящем матче

01 Марта 2023 • 02:17 Комментировать
Ливерпуль
...
Вулверхэмптон
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Через 19 ч. 18 мин.

Защитник Ибраима Конате и нападающий Дарвин Нуньес близки к возвращению в строй после травм.

Французский футболист пропустил весь февраль из-за травмы бедра, а уругваец отсутствовал в последнем матче против «Кристал Пэлас» (0:0) из-за проблем с плечом. Как информирует пресс-служба «Ливерпуля», рулевой команды Юрген Клопп предполагает, что в среду оба футболиста смогут принять участие в поединке Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном», при этом Тьяго Алькантара, Джо Гомес и Луис Диас по-прежнему травмированы.

«Ливерпуль» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги с 36 набранными очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вулверхэмптон Юрген Клопп Тьяго Алькантара Джо Гомес Ибраима Конате Луис Диас Дарвин Нуньес
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ЛИВЕРПУЛЬ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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