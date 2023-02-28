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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп рассказал о кадровой ситуации в «Ливерпуле»

28 Февраля 2023 • 17:00 Комментировать
Ливерпуль
...
Вулверхэмптон
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01.03 23:00

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии травмированных футболистов.

«Тьяго Алькантара до сих пор восстанавливается, Луис Диас выглядит хорошо, но до сих пор не тренируется с командой. Джо Гомес выбыл из строя из-за мышечной проблемы, но с ним всё нормально, он двигается без посторонней помощи. Что касается Дарвина, мы проверим, нуждается ли он в дополнительных тренировках. Вчера он выглядел хорошо, но нам нужно снова убедиться, что всё в порядке», – сказал Клопп на пресс-конференции перед матчем с «Вулверхэмптоном».

Напомним, «Ливерпуль» не смог выиграть два своих последних матча: сперва команда Юргена Клоппа проиграла «Реалу» 2:5 в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов, а затем сыграла в нулевую ничью с «Кристал Пэлас» в чемпионате Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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ЛИВЕРПУЛЬ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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