Клопп рассказал о кадровой ситуации в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии травмированных футболистов.

«Тьяго Алькантара до сих пор восстанавливается, Луис Диас выглядит хорошо, но до сих пор не тренируется с командой. Джо Гомес выбыл из строя из-за мышечной проблемы, но с ним всё нормально, он двигается без посторонней помощи. Что касается Дарвина, мы проверим, нуждается ли он в дополнительных тренировках. Вчера он выглядел хорошо, но нам нужно снова убедиться, что всё в порядке», – сказал Клопп на пресс-конференции перед матчем с «Вулверхэмптоном».

Напомним, «Ливерпуль» не смог выиграть два своих последних матча: сперва команда Юргена Клоппа проиграла «Реалу» 2:5 в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов, а затем сыграла в нулевую ничью с «Кристал Пэлас» в чемпионате Англии.