«Ливерпуль» готов отпустить Кейта на правах свободного агента

«Ливерпуль» не против того, чтобы полузащитник Наби Кейта покинул команду в конце сезона на правах свободного агента. Напомним, в июле у африканского хавбека заканчивается контракт с командой Юргена Клоппа.

По информации от The Athletic, руководство мерсисайдцев уже смирилось с тем, что Кейта уйдёт в конце сезона. Игрок не хочет оставаться в команде на условиях клуба, поэтому дальнейшее сотрудничество невозможно.

Ранее сообщалось, что к Наби проявляют интерес клубы из Серии А, а также лондонский «Тоттенхэм». В своё время «Ливерпуль» заплатил за игрока 60 миллионов евро немецкому «РБ Лейпцигу».