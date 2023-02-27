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«Ливерпуль» готов отпустить Кейта на правах свободного агента

27 Февраля 2023 • 10:41 Комментировать
Ливерпуль
...
Вулверхэмптон
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01.03 23:00

«Ливерпуль» не против того, чтобы полузащитник Наби Кейта покинул команду в конце сезона на правах свободного агента. Напомним, в июле у африканского хавбека заканчивается контракт с командой Юргена Клоппа.

По информации от The Athletic, руководство мерсисайдцев уже смирилось с тем, что Кейта уйдёт в конце сезона. Игрок не хочет оставаться в команде на условиях клуба, поэтому дальнейшее сотрудничество невозможно.

Ранее сообщалось, что к Наби проявляют интерес клубы из Серии А, а также лондонский «Тоттенхэм». В своё время «Ливерпуль» заплатил за игрока 60 миллионов евро немецкому «РБ Лейпцигу».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Наби Кейта
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ЛИВЕРПУЛЬ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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