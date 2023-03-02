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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» по делу разобрался с «Вулверхэмптоном»

02 Марта 2023 • 00:57 Комментировать
Ливерпуль
2:0
Вулверхэмптон
окончен

В отложенном матче седьмого тура Премьер-лиги «Ливерпуль» играл против непростого для себя соперника, «Вулверхэмптона». Команда Юргена Клоппа сегодня не оставила сомнений в своем превосходстве и победила со счетом 2:0.

Правда, первые хорошие моменты у «красных» получились перед перерывом, Харви Эллиотт дважды опасно пробивал, а также Дарвин Нуньес минимально промахнулся, пробив головой. В середине второй половины Диогу Жота протащил мяч к левому углу вратарской, а Нуньес все же отправил его в сетку, но судья усмотрел нарушение правил в атаке. Вскоре мерсисайдцы забили по правилам. После подачи со штрафного Виргил ван Дейк плечом наносил удар, голкипер выручил, но голландец добавил мяч в сетку. Спустя несколько минут уже Мохамед Салах оказался на убойной позиции и удвоил счет.

«Ливерпуль» уже шестой, и есть брать потерянные очки, то зона Лиги чемпионов всего в одной победе. «Волки» же в трех очках над зоной вылета.

Протокол игры  
Ливерпуль2:0Вулверхэмптон
(1:0) Ван Дейк Виргил73'  
(2:0) Салах Мохамед77'  
Алиссон БекерАлександер-Арнольд Трент 90' (Милнер Джеймс ( 90') Конате ИбраимаВан Дейк ВиргилЦимикас КостасЭллиотт ХарвиФабиньо Энрике  53'Байчетич Стефан  15' 79' (Хендерсон Джордан ( 79') Салах МохамедЖота Диогу 76' (Гакпо Коди ( 76') Нуньес Дарвин 89' (Фирмино Роберто ( 89')
Запасные: Окслейд-Чемберлен АлексРобертсон ЭндрюКеллехер КаомхинМело АртурКарвалью ФабиуМатип Жоэль
Са ЖозеСемеду Нелсон  36'Доусон КрэйгКилман МаксБуэно Уго 24' (Аит-Нури Раян ( 24') Невеш Рубен  68'Лемина МариоСарабия Пабло  45' 46' (Траоре Адама ( 46') Моутинью Жоау 64' (Поденсе Даниэл ( 64') Луис Матеус II 64' (Гомес Жоао ( 64') Хименес Рауль 79' (Коста Диего ( 79')
Запасные: Бентли ДаниелХонни КастроКоллинз НатанНету Педру
01 марта. Стадион "Энфилд".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вулверхэмптон
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