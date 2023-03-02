«Ливерпуль» по делу разобрался с «Вулверхэмптоном»

В отложенном матче седьмого тура Премьер-лиги «Ливерпуль» играл против непростого для себя соперника, «Вулверхэмптона». Команда Юргена Клоппа сегодня не оставила сомнений в своем превосходстве и победила со счетом 2:0.

Правда, первые хорошие моменты у «красных» получились перед перерывом, Харви Эллиотт дважды опасно пробивал, а также Дарвин Нуньес минимально промахнулся, пробив головой. В середине второй половины Диогу Жота протащил мяч к левому углу вратарской, а Нуньес все же отправил его в сетку, но судья усмотрел нарушение правил в атаке. Вскоре мерсисайдцы забили по правилам. После подачи со штрафного Виргил ван Дейк плечом наносил удар, голкипер выручил, но голландец добавил мяч в сетку. Спустя несколько минут уже Мохамед Салах оказался на убойной позиции и удвоил счет.

«Ливерпуль» уже шестой, и есть брать потерянные очки, то зона Лиги чемпионов всего в одной победе. «Волки» же в трех очках над зоной вылета.