Зоммер: «Когда услышал об интересе «Баварии», сразу понял, что хочу перейти»

Голкипер «Баварии» Янн Зоммер рассказал, какие эмоции ощутил, когда в январе услышал об интересе со стороны мюнхенцев. Напомним, 34-летний швейцарец перебрался в команду Юлиана Нагельсманна из мёнхенгладбахской «Боруссии» за 11 миллионов евро.

«Когда услышал об интересе «Баварии», сразу понял, что хочу перейти. В первое время дела шли не лучшим образом из-за расстановки, но сейчас всё в порядке. Я удовлетворён, но всегда стремлюсь к прогрессу», – заявил Зоммер в интервью журналисту Георгу Хольцнеру.

Зоммер провёл за «Баварию» уже 9 матчей, в 4 из которых сохранил свои ворота сухими.