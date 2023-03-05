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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» забила сотый гол в ворота «Штутгарта» в гостевых матчах против «швабов»

05 Марта 2023 • 08:30 Комментировать
Штутгарт
1:2
Бавария
окончен

В матче двадцать третьего тура немецкого чемпионата Бундеслиги действующий чемпион страны «Бавария» сразилась в гостевых условиях со «Штутгартом». Мюнхенцы выиграли со счетом 2:1 благодаря мячам де Лигта и Чупо-Мотинга, а также попутно забили в ворота «швабов» сотый мяч в истории встреч на поле «Штутгарта» в рамках Бундеслиги.

«Бавария» стала первым клубом в Германии, который достиг числа в сто голов в гостях против какого-либо соперника. В следующем туре чемпион Германии сыграет дома против «Аугсбурга», это случится одиннадцатого марта. Но до этого команда сыграет с «ПСЖ» в Лиге чемпионов. 

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Бавария Штутгарт
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