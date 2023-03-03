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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн: «У Сане небольшая травма, ему нужно пройти тест перед игрой со «Штуттгартом»

03 Марта 2023 • 16:16 Комментировать
Штутгарт
...
Бавария
04.03 20:30

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн заявил, что вингер мюнхенской команды Лерой Сане может пропустить завтрашний матч со «Штуттгартом», который состоится в рамках очередного тура Бундеслиги.

«Кадровая ситуация? Сейчас всё выглядит хорошо. Разве что у Лероя Сане небольшая травма лодыжки. Ему нужно пройти тест. Если всё будет хорошо, он сыграет со «Штуттгартом». Все остальный в порядке», – заявил Нагельсманн на пресс-конференции.

«Бавария» в данный момент разделяет первое место Бундеслиги с дортмундской «Боруссии», опережая команду Эдина Терзича за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лерой Сане Юлиан Нагельсманн
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ШТУТГАРТ БАВАРИЯ
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