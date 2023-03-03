Нагельсманн: «У Сане небольшая травма, ему нужно пройти тест перед игрой со «Штуттгартом»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн заявил, что вингер мюнхенской команды Лерой Сане может пропустить завтрашний матч со «Штуттгартом», который состоится в рамках очередного тура Бундеслиги.

«Кадровая ситуация? Сейчас всё выглядит хорошо. Разве что у Лероя Сане небольшая травма лодыжки. Ему нужно пройти тест. Если всё будет хорошо, он сыграет со «Штуттгартом». Все остальный в порядке», – заявил Нагельсманн на пресс-конференции.

«Бавария» в данный момент разделяет первое место Бундеслиги с дортмундской «Боруссии», опережая команду Эдина Терзича за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.