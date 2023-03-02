Павар пообещал покраситься в блондина, если «Бавария» выиграет требл

Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар дал обещание болельщикам. Француз покрасится в блондина в том случае, если его команда в конце сезона выиграет все возможные трофеи. Напомним, команда Юлиана Нагельсманна продолжает бороться за победу в Лиге чемпионов, Бундеслиге и Кубке Германии.

«Если в конце сезона мы выиграем требл, я покрашу волосы в белый цвет», – заявил Павар в интервью журналисту Керри Хау.

Ранее Павара связывали с уходом из «Баварии» в конце сезона. Тем не менее, в последнее время француз радует руководство мюнхенского клуба своими выступлениями. Не исключено, что стороны продлят контракт, который заканчивается летом 2024 года.