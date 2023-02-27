Нагельсманн: «Я уже говорил, что когда Коман в форме – он один из двух-трёх лучших вингеров в мире»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал выступления Кингсли Комана в нынешнем сезоне. Напомним, француз на выходных забил гол в ворота берлинского «Униона» и помог своей команде одержать домашнюю победу со счётом 3:0.

«Я уже говорил, что когда Коман в форме – он один из двух-трёх лучших вингеров в мире. Нынешняя роль Кингсли не позволяет ему играть классического вингера, но он всё равно хорошо справляется», – заявил Нагельсманн на пресс-конференции после победы над «Унион» Берлин.

В нынешнем сезоне на счету Комана 5 голов и 4 результативные передачи в немецкой Бундеслиге.