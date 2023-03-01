Мане – о «Баварии»: «Не вижу ни одной команды сильнее»

Форвард мюнхенской «Баварии» Садио Мане рассказал о том, что повлияло на его выбор в пользу немецкого гранда. Сенегалец, напомним, стал игроком «Баварии» прошлым летом.

«Это один из крупнейших клубов мира, который шесть раз брал Лигу чемпионов, клуб с огромной историей. Поэтому я и выбрал «Баварию», я не вижу команд сильнее нас или те команды, которые мы бы не могли обыграть», - делится Мане для Sport Bild.

Правда, Мане не играл за свой клуб с ноября – тогда нападающий получил травму бедра, из-за которой пропустил мундиаль в Катаре и несколько месяцев не мог выходить на поле.

В текущем сезоне на счету Мане 11 забитых голов во всех турнирах за свой клуб.