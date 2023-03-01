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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мане – о «Баварии»: «Не вижу ни одной команды сильнее»

01 Марта 2023 • 19:43 Комментировать (1)
Штутгарт
...
Бавария
04.03 20:30

Форвард мюнхенской «Баварии» Садио Мане рассказал о том, что повлияло на его выбор в пользу немецкого гранда. Сенегалец, напомним, стал игроком «Баварии» прошлым летом.

«Это один из крупнейших клубов мира, который шесть раз брал Лигу чемпионов, клуб с огромной историей. Поэтому я и выбрал «Баварию», я не вижу команд сильнее нас или те команды, которые мы бы не могли обыграть», - делится Мане для Sport Bild.

Правда, Мане не играл за свой клуб с ноября – тогда нападающий получил травму бедра, из-за которой пропустил мундиаль в Катаре и несколько месяцев не мог выходить на поле.

В текущем сезоне на счету Мане 11 забитых голов во всех турнирах за свой клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Садио Мане
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ШТУТГАРТ БАВАРИЯ
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Комментарии (1)
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InterSan
01 Марта 2023 в 20:13
Ну, время покажет. Как говорится - Суслика видишь? А он, есть!
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