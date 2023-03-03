В «Баварии» прокомментировали продление контракта Чупо-Мотинга

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о подписании нового контракта с нападающим Эриком Чупо-Мотингом.

Напомним, что 33-летний футболист подписал с мюнхенцами соглашение до 2024 года, о чём клуб сообщил официально в пятницу.

«Мы очень рады, что такой футболист остаётся с нами ещё на один год. Эрик не просто играет – он творит на поле, и он полностью доказал свою необходимость в последние годы. В первой половине текущего сезона он помог нам справиться с кризисом, который возник на позиции нападающего. Мы счастливы продолжать с ним сотрудничество», – цитирует Bayern & Germany Салихамиджича.