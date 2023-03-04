«Бавария» объявила состав на игру со «Штутгартом»

В матче двадцать третьего тура немецкого чемпионата Бундеслиги действующий чемпион страны «Бавария» сразится в гостевых условиях со «Штутгартом». Накануне игры наставник мюнхенского суперклуба Юлиан Нагельсманн объявил стартовый состав своей команды. Ниже можно ознакомиться с ним.

«Бавария»: Зоммер, Упамекано, де Лигт, Киммих, Горецка, Коман, Чупо-Мотинг, Дэвис, Мюллер, Мусиала, Станишич.

Запасные: Ульрих, Павар, Гнабри, Сане, Мане, Канселу, Блинд, Гравенберх, Тель.

Следить за событиями игры между «Штутгартом» и «Баварией» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.