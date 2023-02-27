Коман: «Ответный матч с «ПСЖ»? Сперва нам предстоит сыграть со «Штуттгартом»

Вингер мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман поделился ожиданиями от ответной встречи с «ПСЖ» в рамках ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, в первой встрече на «Парк де Пренс» француз забил победный гол в ворота родного клуба и помог «Баварии» одержать минимальную победу 1:0.

«Ответный матч с «ПСЖ»? Сперва нам предстоит сыграть со «Штуттгартом». Конечно, победа над «Унион» Берлин помогла нам поднять свою уверенность. Тем не менее, перед «ПСЖ» нам ещё предстоит сыграть другой матч», – заявил Коман в интервью после победы над берлинским «Унионом».

Напомним, в нынешнем сезоне Коман отметился 5 голами и 4 ассистами в Бундеслиге.