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Чемпионат Германии. Бундеслига

Коман: «Ответный матч с «ПСЖ»? Сперва нам предстоит сыграть со «Штуттгартом»

27 Февраля 2023 • 16:14 Комментировать
Штутгарт
...
Бавария
04.03 20:30

Вингер мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман поделился ожиданиями от ответной встречи с «ПСЖ» в рамках ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, в первой встрече на «Парк де Пренс» француз забил победный гол в ворота родного клуба и помог «Баварии» одержать минимальную победу 1:0.

«Ответный матч с «ПСЖ»? Сперва нам предстоит сыграть со «Штуттгартом». Конечно, победа над «Унион» Берлин помогла нам поднять свою уверенность. Тем не менее, перед «ПСЖ» нам ещё предстоит сыграть другой матч», – заявил Коман в интервью после победы над берлинским «Унионом».

Напомним, в нынешнем сезоне Коман отметился 5 голами и 4 ассистами в Бундеслиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Кингсли Коман
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ШТУТГАРТ БАВАРИЯ
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