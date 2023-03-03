«Бавария» на страницах своего официального сайта объявила о продлении контракта с нападающим Эриком Чупо-Мотингом. 33-летний камерунец поставил подписи под трудовым соглашением, рассчитанным до средины 2024 года.

За «Баварию» Эрик Чупо-Мотинг выступает с октября 2020 года. С тех пор форвард провёл за мюнхенцев 82 матча. В них Чупо-Мотинг забил 33 гола и отдал 10 результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Бавария» лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии. Ближайший матч команда Юлиана Нагельсманна проведёт 4 марта – против «Штутгарта» на своём поле.