Штутгарт - Бавария: где смотреть прямую трансляцию онлайн

«Бавария» вынуждена быть в роли догоняющего, так как «Боруссия» из Дортмунда продолжает свою невероятную победную серию и снова оторвалась на три очка. Чемпионам Германии в субботу нужно одолеть «Штутгарт», чтобы настичь конкурента. Задача кажется достаточно простой, ведь мюнхенцы в отличной форме, а соперник идет у зону вылета и очень часто проигрывает.

В 20:30 начнется показ игры на «Матч Футбол 3», «Сетанта Спортс 2 Беларусь», «Сетанта Спортс Украина», «Сетанта Спортс 2 Евразия», Sky Sports, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru.