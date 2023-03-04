Альфонсо Дэвис сегодня может провести сотый матч в Бундеслиге

Левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис сегодня может провести свой сотый матч в чемпионате Германии. Это случится, если канадец выйдет на поле в сегодняшнем матче против «Штуттгарта».

22-летний фуллбек выступает за мюнхенскую команду с сезона-2018/19, перейдя из «Ванкувер Уайткэпс». Изначально Альфонсо выступал на позиции левого вингера, но затем футболиста перевели в амплуа фуллбека.

В нынешнем сезоне Дэвис отметился четырьмя результативными передачами в чемпионате Германии. К своим годам Альфонсо выиграл 5 чемпионских титулов Бундеслиги. Также футболист успел взять Лигу чемпионов в 2020 году.