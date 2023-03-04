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Чемпионат Германии. Бундеслига

Альфонсо Дэвис сегодня может провести сотый матч в Бундеслиге

04 Марта 2023 • 13:01 Комментировать
Штутгарт
...
Бавария
Через 6 ч. 10 мин.

Левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис сегодня может провести свой сотый матч в чемпионате Германии. Это случится, если канадец выйдет на поле в сегодняшнем матче против «Штуттгарта».

22-летний фуллбек выступает за мюнхенскую команду с сезона-2018/19, перейдя из «Ванкувер Уайткэпс». Изначально Альфонсо выступал на позиции левого вингера, но затем футболиста перевели в амплуа фуллбека.

В нынешнем сезоне Дэвис отметился четырьмя результативными передачами в чемпионате Германии. К своим годам Альфонсо выиграл 5 чемпионских титулов Бундеслиги. Также футболист успел взять Лигу чемпионов в 2020 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Альфонсо Дэвис
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ШТУТГАРТ БАВАРИЯ
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