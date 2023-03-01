Известен срок нового контракта Чупо-Мотинга с «Баварией»

Стал известен срок нового трудового соглашения форварда «Баварии» Эрика Чупо-Мотинга с мюнхенским клубом. Как пишет Sky Sport Germany, камерунский футболист продлит свои трудовые отношения с немецким грандом ещё на год – до конца следующего сезона.

Напомним, что сейчас Чупо-Мотинг является главной ударной силой мюнхенцев на позиции девятки. В текущем сезоне на счету 33-летнего камерунца уже 15 забитых голов во всех официальных турнирах, а также четыре голевых передачи.

Игрок выступает за «Баварию» с осени 2020 года, однако до текущего сезона был в тени Роберта Левандовски, который перебрался в «Барселону».