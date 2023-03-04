«Штутгарт» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В 23-м туре чемпионата Германии по футболу «Штутгарт» играет против «Баварии».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Штутгарт - Бавария
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Протокол игры
|39'Де Лигт Маттейс (0:1)
Бредлов Фабиан•Антон Вальдемар•Мавропанос Константинос•Загаду Дан-Аксель•Ито Хироки•Эндо Ватару•Каразор Атакан•Харагути Генки•Диаш Жиль46' (Кулибали Танги (46') •Мвумпа Силас•Фюрих Крис
04 марта. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).
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