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Чемпионат Германии. Бундеслига

Рибери: «Надеюсь, «Бавария» обыграет «ПСЖ» и выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов»

03 Марта 2023 • 13:07 Комментировать
Штутгарт
...
Бавария
04.03 20:30

Бывший вингер «Баварии» Франк Рибери поделился ожиданиями от матча мюнхенского клуба против «ПСЖ», который пройдёт 8 марта на «Альянц Арене» в рамках ответного поединка ⅛ финала Лиги чемпионов. Первую игру «Бавария» выиграла 1:0.

«Это хорошо, что «Бавария» выиграла в Париже. «ПСЖ» – классная команда с громкими именами, но «Бавария» очень сильна и работает коллективно. Это будет хорошая игра. Я надеюсь, что «Бавария» выиграет и выйдет в следующий раунд, но я не могу назвать результат», – цитирует Рибери журналист Тоби Альтшуль.

Рибери в октябре прошлого года завершил карьеру в составе «Салернитаны», проведя до этого всего один матч в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Франк Рибери
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ШТУТГАРТ БАВАРИЯ
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