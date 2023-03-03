Рибери: «Надеюсь, «Бавария» обыграет «ПСЖ» и выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов»

Бывший вингер «Баварии» Франк Рибери поделился ожиданиями от матча мюнхенского клуба против «ПСЖ», который пройдёт 8 марта на «Альянц Арене» в рамках ответного поединка ⅛ финала Лиги чемпионов. Первую игру «Бавария» выиграла 1:0.

«Это хорошо, что «Бавария» выиграла в Париже. «ПСЖ» – классная команда с громкими именами, но «Бавария» очень сильна и работает коллективно. Это будет хорошая игра. Я надеюсь, что «Бавария» выиграет и выйдет в следующий раунд, но я не могу назвать результат», – цитирует Рибери журналист Тоби Альтшуль.

Рибери в октябре прошлого года завершил карьеру в составе «Салернитаны», проведя до этого всего один матч в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии.