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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» решила прекратить погоню за Тюрамом

01 Марта 2023 • 17:33 Комментировать
Штутгарт
...
Бавария
04.03 20:30

Мюнхенская «Бавария» решила больше не бороться за 25-летнего нападающего Маркуса Тюрама. Как пишет Bayern&Germany, в немецком клубе потеряли интерес к игроку.

Напомним, у французского форварда глабахской «Боруссии», сына легендарного защитника сборной Франции Лилиана Тюрама грядущим летом уже заканчивается контракт и он станет свободным агентом.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы – лидеры в гонке за Тюрамом. В текущем сезоне на его счету игрока 14 забитых голов и четыре ассиста в 23 официальных матчах за свой клуб.

Стоимость игрока по мнению редакции transfermarkt – 32 млн евро.

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Бавария Маркус Тюрам
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ШТУТГАРТ БАВАРИЯ
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