«Бавария» решила прекратить погоню за Тюрамом

Мюнхенская «Бавария» решила больше не бороться за 25-летнего нападающего Маркуса Тюрама. Как пишет Bayern&Germany, в немецком клубе потеряли интерес к игроку.

Напомним, у французского форварда глабахской «Боруссии», сына легендарного защитника сборной Франции Лилиана Тюрама грядущим летом уже заканчивается контракт и он станет свободным агентом.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы – лидеры в гонке за Тюрамом. В текущем сезоне на его счету игрока 14 забитых голов и четыре ассиста в 23 официальных матчах за свой клуб.

Стоимость игрока по мнению редакции transfermarkt – 32 млн евро.