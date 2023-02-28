Канселу – о символической сборной ФИФА: «Я не знаю, как эта команда защищалась бы»

Крайний защитник мюнхенской «Баварии» Жоау Канселу высказался о своём попадании в символическую сборную 2022 года по версии ФИФА.

Арендованный у «Манчестер Сити» футболист составил трио защитников с Виргилом ван Дейком и Ашрафом Хакими, в то время как в атаке оказалось сразу четыре игрока – Эрлинг Холанн, Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Карим Бензема.

«Я не знаю, как эта команда защищалась бы, если бы вышла на поле, – делится мнением Канселу. – Но я бы с удовольствием посмотрел на это в качестве зрителя. Наблюдая за игрой таких футболистов, получаешь огромное удовольствие. Приятно быть среди лучших», – цитирует Goal латераля.