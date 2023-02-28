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Канселу – о символической сборной ФИФА: «Я не знаю, как эта команда защищалась бы»

28 Февраля 2023 • 23:40 Комментировать (2)
Манчестер Сити
...
Ньюкасл
04.03 15:30

Крайний защитник мюнхенской «Баварии» Жоау Канселу высказался о своём попадании в символическую сборную 2022 года по версии ФИФА.

Арендованный у «Манчестер Сити» футболист составил трио защитников с Виргилом ван Дейком и Ашрафом Хакими, в то время как в атаке оказалось сразу четыре игрока – Эрлинг Холанн, Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Карим Бензема.

«Я не знаю, как эта команда защищалась бы, если бы вышла на поле, – делится мнением Канселу. – Но я бы с удовольствием посмотрел на это в качестве зрителя. Наблюдая за игрой таких футболистов, получаешь огромное удовольствие. Приятно быть среди лучших», – цитирует Goal латераля.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Жоау Канселу
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МАНЧЕСТЕР СИТИ НЬЮКАСЛ
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Комментарии (2)
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Vegaweb71@gmail.com
01 Марта 2023 в 00:35
Гомосексуалисту Мессии вручили приз какой-то? Лизнули анус на закате карьеры гнома?)
Гомосексуалисты Евро-Футбол, так пойдет, чтобы коммент не удалили?)
Alex1972
28 Февраля 2023 в 23:52
А ты на что...
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