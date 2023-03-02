«Бавария» положила глаз на молодого таланта из «Фенербахче»

Защитник турецкого «Фенербахче» Ферди Кадиоглу скоро может пополнить ряды одного из ведущих клубов Европы. Издание Takvim утверждает, что 23-летним футболистом интересуется мюнхенская «Бавария».

Феди способен отыграть на обоих флангах обороны, а также на позиции атакующего полузащитника. Универсальность игрока нравится главному тренеру «Баварии» Юлиану Нагельсманну. По сведениям источника, «Фенербахче» оценивает футболиста в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кадиоглу отметился двумя результативными передачами в чемпионате Турции. У футболиста два гражданства – турецкое и нидерландское.