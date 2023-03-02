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Чемпионат Германии. Бундеслига

Павар: «Интер»? Я хотел остаться в «Баварии»

02 Марта 2023 • 15:56 Комментировать
Штутгарт
...
Бавария
04.03 20:30

Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар прокомментировал интерес со стороны миланского «Интера». Напомним, «нерадзурри» в январе предприняли попытку заполучить француза, у которого остаётся полтора года по контракту с «Баварией».

«Я не из тех, кто высаживается посреди поездки. Моей целью определённо было остаться в «Баварии». Я полон решимости отдать все ради клуба и хочу выиграть как можно больше титулов с «Баварией», – заявил Павар в интервью журналисту Керри Хау.

В последнее время стало появляться много слухов о том, что Павар скоро может продлить контракт с «Баварией».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бавария Бенжамен Павар
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