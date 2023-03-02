«Бавария» удвоит зарплату Чупо-Мотингу

Нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг получит значительную прибавку к зарплате. По информации от Sport Bild, руководство удвоит годовой оклад камерунского форварда.

Чупо-Мотинг в данный момент зарабатывает в «Баварии» 5 миллионов евро в год. По новому соглашению эта цифра возрастёт до 10 миллионов. При этом контракт будет рассчитан всего на один сезон.

В нынешнем сезоне Чупо-Мотинг провёл 16 матчей в немецкой Бундеслиге, где отметился девятью голами и двумя результативными передачами. Этот сезон стал для камерунца уже третьим в составе мюнхенской «Баварии». Игрок перешёл в команду летом 2020 года из французского «ПСЖ».