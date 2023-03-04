Скауты «Баварии» следят за звездой «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович находится в списке интересов мюнхенской «Баварии».

Многие ведущие игроки туринцев связаны с уходом из клуба в связи с весьма вероятным неучастием «бьянконери» в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Одним из самых востребованных футболистов «Ювентуса» остаётся Влахович, который, как информирует Calciomercato, интересен «Баварии». Скауты мюнхенского клуба посещали недавние матчи команды Массимилиано Аллегри с целью ознакомиться со способностями 23-летнего серба.

Ранее сообщалось об интересе к Влаховичу со стороны мадридского «Реала» и представителей Английской премьер-лиги. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость форварда в 80 млн евро.