Павар – об ответном матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов: «Верю в своих партнёров»

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар поделился ожиданиями от ответного матча ⅛ финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Напомним, сам француз не сможет принять участие в игре, так как получил красную карточку в первом поединке на «Парк де Пренс».

«Верю в своих партнёров. Было очень важно сперва победить в Париже. По крайне мере, сейчас у нас есть преимущество в один гол перед ответной встречей. Килиан Мбаппе – великий игрок мирового уровня, вы могли убедиться в этом на прошлых выходных, когда «ПСЖ» играл с «Марселем». Он невероятно быстр и опасен в чужой штрафной. Нам нужно сыграть в свой футбол. Тогда все карты будут в наших руках», – сказал Павар в интервью журналисту Керри Хау.