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Чемпионат Германии. Бундеслига

Руководство «Баварии» впечатлено выступлениями Павара в 2023 году

28 Февраля 2023 • 13:09 Комментировать
Штутгарт
...
Бавария
04.03 20:30

Мюнхенская «Бавария» довольна игрой своего защитника Бенжамена Павара в 2023 году. По информации от журналиста Максимилиана Коха, руководство немецкого клуба осталось под впечатлением от последних выступлений француза.

Источник допускает, что подъём Павара произошёл по той причине, что футболист наконец выступает на позиции центрального защитника. Напомним, ранее Бенжамен грозился покинуть команду, если ему не дадут возможности играть в этом амплуа.

У Павара в конце следующего сезона заканчивается контракт. Ранее сообщалось, что француз хотел бы отправиться за новым вызовом в другой чемпионат, однако сейчас не исключено, что футболист продлит соглашение.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Бенжамен Павар
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ШТУТГАРТ БАВАРИЯ
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