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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» летом вряд ли купит нового нападающего

03 Марта 2023 • 10:41 Комментировать
Штутгарт
...
Бавария
04.03 20:30

Руководство мюнхенской «Баварии» в последнее время скептически относится к идеи приобретения нового форварда в летнее трансферное окно. По информации от журналиста Керри Хау, в мюнхенском клубе не видят необходимость покупать нападающего.

По сведениям источника, руководство «Баварии» доверяет нынешней «девятке» команды в лице Эрика Чупо-Мотинга, который скоро продлит свой контракт на один год с удвоением зарплаты. Более того, по мнению боссов мюнхенского клуба, на летнем рынке не будет качественных форвардов по выгодной цене.

Ранее «Баварии» приписывали интерес к нападающему «Тоттенхэма» Гарри Кейну и форварду «Айнтрахта» Рандалю Коло-Муани.

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Бавария трансферы футбола - лето 2023
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ШТУТГАРТ БАВАРИЯ
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