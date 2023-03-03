«Бавария» летом вряд ли купит нового нападающего

Руководство мюнхенской «Баварии» в последнее время скептически относится к идеи приобретения нового форварда в летнее трансферное окно. По информации от журналиста Керри Хау, в мюнхенском клубе не видят необходимость покупать нападающего.

По сведениям источника, руководство «Баварии» доверяет нынешней «девятке» команды в лице Эрика Чупо-Мотинга, который скоро продлит свой контракт на один год с удвоением зарплаты. Более того, по мнению боссов мюнхенского клуба, на летнем рынке не будет качественных форвардов по выгодной цене.

Ранее «Баварии» приписывали интерес к нападающему «Тоттенхэма» Гарри Кейну и форварду «Айнтрахта» Рандалю Коло-Муани.